Сегодня 25 января 2018 года, 20:07

В Киеве дополнительно установят 674 камеры видеонаблюдения — КГГА

Сегодня на основных улицах столицы есть видеонаблюдение, однако работа по установке и подключению камер будет продолжаться. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«В 2017 году установлено 1378 камер, вошедших в систему видеонаблюдения Киева. В частности, 206 камер установлены к «Евровидению» (на центральных площадях и улицах города, в парке «Наталка», на Парковой дороге, Броварском проспекте). Еще 10 районов Киева, Труханов остров, бульвар Тараса Шевченко охвачены 1172 камерами», — сообщил Дмитрий Давтян.

По его словам, все установленные камеры видеонаблюдения оснащены смарт-функциями. Камеры различаются по типам. Так, в городе установлены 1023 обзорные камеры, 247 камер с распознаванием функций номера на автомобилях, 68 — роботизированных, 23 — для анализа трафика дорожного движения, 10 — с детекцией лиц, 5 — панорамных камер PanoVu, 2 — с системой фиксации скорости.

Кроме того, по словам Дмитрия Давтяна, в декабре прошлого года закуплено 674 камеры видеонаблюдения. Их планируется установить на всех выходах-входах в станции метрополитена (195 камер), на выездах-въездах в столицу (139) и на светофорных перекрестках (340) камер.

«Все закупленные камеры видеонаблюдения со смарт-функциями. Это означает, что город постепенно, но уверенно «умнеет». Я неоднократно слышал о том, что, мол, наблюдение — это не совсем правильно относительно приватности, однако речь идет о безопасности города, его жителей и гостей. И одна из основных задач, которую ставит перед собой власть, — создать и наладить такую систему, которая позволит всем нам действительно комфортно и безопасно чувствовать себя в родном городе», — подчеркнул Дмитрий Давтян.