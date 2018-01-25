Сегодня 25 января 2018 года, 20:08

Инструментарий юриста по защите инвестиций представил советник Integrites Сергей Уваров

Модуль Школы судебной практики Legal High School, посвященный инвестиционным спорам, продолжил советник МЮФ Integrites Сергей Уваров лекцией о национальных и международных способах защиты инвестиций. Лектор на практических примерах проанализировал основные ситуации, в которых возникает необходимость защиты инвестиций, в частности, случаи рейдерства и неправомерных действий государственных органов. Рассказывая о судебных процессах по защите инвестиций в национальных судах (хозяйственных, гражданских, административных), г-н Уваров привел в пример конкретные дела, отметив, что украинское правосудие и правоохранительная система, к сожалению, не предоставляют эффективных мер защиты.

В связи с тем, что украинские суды часто не могут быть беспристрастными, в инструментарии защитника инвестиций важное место занимают иностранные суды, считает Сергей Уваров. Иностранные суды работают быстрее и, кроме того, могут быть эффективными и в иностранных юрисдикциях. А вот на Европейский суд по правам человека особо рассчитывать не стоит, ведь этот суд имеет весьма ограниченный инструментарий для решения инвестиционных споров.

Особое внимание лектор обратил на важность использования возможностей PR и коммуникаций. В больших инвестиционных проектах нужно как минимум самим юристам следить за PR-кампанией, а в идеале — нанимать специализированное PR-агентство, которое будет контролировать медийный бэкграунд, искать «информвбросы» и реагировать на них, создавая справедливый информационный фон, рекомендует Сергей Уваров.

Скоординированную PR-кампанию лектор назвал одним из национальных средств защиты инвестиций, среди которых также обращения во вспомогательные органы и комиссии, а если речь идет о судебных решениях — даже в ВККС и ВСП. Интересный инструмент, по словам г-на Уварова, связанные судебные процессы (например, с целью замедлить активность рейдеров), а также различные встречные действия (иски, уголовные дела).

Международные способы защиты инвестиции более привлекательные, ведь речь идет не об использовании каких-то уловок, а о настоящей, серьезной юриспруденции, отметил Сергей Уваров. Украина заключила большое количество двусторонних и многосторонних договоров о защите инвестиций, абсолютное большинство из них предусматривает стандартные гарантии защиты, но сфера действий этих договоров ограничена. Кроме того, стоит учитывать, что существуют различия в режимах защиты инвестиций, акцентировал внимание лектор. Так, в договорах различаются объемы понятия «инвестор», не во всех договорах содержится umbrella clause (оговорка о том, что принимающее инвестиции государство обязуется соблюдать все обязательства в отношении иностранных инвесторов и их инвестиций), встречаются исключения из сферы применения.

Кроме того, нельзя использовать международный режим защиты инвестиций уже после возникновения спора, поэтому о защите стоит подумать еще на этапе планирования инвестиций, в частности, следует учитывать правовой режим при структурировании сделки, тщательно разрабатывать всю документацию. Защищать инвестиции нужно всегда: и при совершении инвестиции, и в процессе деятельности, и в периоды обострений, резюмировал Сергей Уваров.