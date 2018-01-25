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СМИ: Евросуд рассматривает 3800 жалоб против Украины из-за последствий агрессии РФ

25 января 2018 года Источник:День

Более половины жалоб против Украины, находящихся в очереди на рассмотрение Европейского суда по правам человека, связаны с российской агрессией в Крыму и российско-украинским конфликтом на Донбассе. Об этом заявил президент Евросуда Гвидо Раймонди.

По его словам, большое количество дел против Украины (наше государство по этому показателю находится на четвертом месте) «в значительной степени связано именно с этими событиями».

«В реестре суда находится около 3800 жалоб против Украины, связанных с этим. Также мы рассматриваем пять межгосударственных жалоб Украины против России», — пояснил он.

Количество жалоб, поданных гражданами и юридическими лицами против России, значительно меньше — в суде зарегистрированы 242 такие жалобы, утверждают в Евросуде.

Он также сообщил, что по состоянию на 1 января 2018 года на рассмотрении Евросуда находилось примерно 7100 жалоб, это четвертый показатель среди стран — членов Совета Европы.

В первой тройке — Турция (7500), Россия (7750) и Румыния (9900).

Год назад Украина занимала первое место по этому показателю, тогда на рассмотрении Суда находилось более 18 тысяч жалоб на наше государство. Столь серьезное снижение связано с беспрецедентным решением «Бурмич и другие против Украины», по которому Евросуд вычеркнул из своего реестра более 12 тысяч жалоб на Украину относительно системного неисполнения решений национальных судов, передав их рассмотрение в Комитет министров. Таким образом, если не принимать к рассмотрению группу «Бурмич и другие», то количество других дел в Евросуде только возросло.

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