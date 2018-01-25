он же e-mail

Сегодня 25 января 2018 года, 20:07

ГФС назвала 10 крупнейших налогоплательщиков Украины

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) определил топ-100 крупнейших плательщиков налогов по итогам 2017 года. Абсолютным лидером оказалась государственная компания «Укргаздобыча», уплатившая в бюджет рекордные 50,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса.

В целом 100 компаний — крупнейших налогоплательщиков уплатили совокупно 258,3 млрд грн налогов по итогам прошлого года.

Таким образом, они обеспечили более 70% от 355,1 млрд грн всех отчислений в сводный бюджет от 2506 крупных предприятий, обслуживающихся в Офисе. По сравнению с 2016 годом отчисления увеличились на 95 млрд грн.

В топ-10 самых крупных налогоплательщиков вошли:

• «Укргаздобыча» — 50,4 млрд грн отчислений в 2017 году (2016 год — 38,1 млрд грн);

• Табачная компания «Прилуки» — 14,1 млрд грн (11,1 млрд грн);

• «Филип Моррис Украина» — 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн);

• НАК «Нафтогаз Украины» — 11,5 млрд грн (16,1 млрд грн);

• «Укpнaфта» — 10,4 млрд грн (8,2 млрд грн);

• «Джей Ти Интернешнл Украина» — 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн);

• «Укртатнафта» — 8,7 млрд грн (5,5 млрд грн);

• «Энергоатом» — 8,7 млрд грн (5,6 млрд грн);

• «Укртрансгаз» — 7,8 млрд грн (6,5 млрд грн);

• «Империал Тобакко Продакшн Украина» — 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн).