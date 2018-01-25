Сегодня 25 января 2018 года, 20:07

С начала года 35 киевлян задекларировали доходы более миллиона гривен

С начала 2018 года 35 киевлян задекларировали доходы более миллиона гривен. Всего с начала года было подано 848 деклараций с общей суммой задекларированного дохода 236 млн гривен. Об этом сообщила начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

Кроме 35 деклараций миллионеров были поданы 393 декларации на налоговую скидку.

«На сегодняшний день в Киеве подано 848 деклараций об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода более 236 млн гривен. Из них — 35 деклараций подано миллионерами и 393 декларации — на налоговую скидку», — сказала она.

Л.Демченко отметила, что по предоставленным декларациям уплате подлежит 3,8 млн гривен налога на доходы физических лиц и 0,6 млн гривен военного сбора.

Она также рассказала, что в нормах по декларированию доходов граждан произошли определенные изменения. Одно из изменений касается формы декларации об имущественном состоянии и доходах (норма изложена в новой редакции). Так, форма декларации дополнена строкой 10.9.1. В этой строке отражается доход и налоговые обязательства, которые рассрочены налогоплательщиком по списанному (аннулированному) долгу по кредиту, полученному таким плательщиком на приобретение жилья (ипотечный кредит).

Кроме того, в 2017 году были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым отменены ограничения по размеру суммы, уплаченной за обучение, которую налогоплательщик может включить в налоговую скидку по результатам отчетного года, а также ограничения по учебному периоду, за который осуществлена такая уплата.

К тому же по результатам 2017 года налогоплательщик может воспользоваться правом на получение налоговой скидки в связи с обучением члена семьи первой степени родства, независимо от того, получает ли такой член семьи заработную плату. Людмила Демченко напомнила, что плательщики, которые в соответствии с разделом IV Налогового кодекса обязаны подавать декларацию, должны подать ее до 1 мая 2018 года.

Ранее Минфин предложил обязать богатых украинцев подавать декларацию.

Напомним: с 1 января начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.