Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 25 января 2018 года, 20:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С начала года 35 киевлян задекларировали доходы более миллиона гривен

25 января 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

С начала 2018 года 35 киевлян задекларировали доходы более миллиона гривен. Всего с начала года было подано 848 деклараций с общей суммой задекларированного дохода 236 млн гривен. Об этом сообщила начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

Кроме 35 деклараций миллионеров были поданы 393 декларации на налоговую скидку.

«На сегодняшний день в Киеве подано 848 деклараций об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода более 236 млн гривен. Из них — 35 деклараций подано миллионерами и 393 декларации — на налоговую скидку», — сказала она.

Л.Демченко отметила, что по предоставленным декларациям уплате подлежит 3,8 млн гривен налога на доходы физических лиц и 0,6 млн гривен военного сбора.

Она также рассказала, что в нормах по декларированию доходов граждан произошли определенные изменения. Одно из изменений касается формы декларации об имущественном состоянии и доходах (норма изложена в новой редакции). Так, форма декларации дополнена строкой 10.9.1. В этой строке отражается доход и налоговые обязательства, которые рассрочены налогоплательщиком по списанному (аннулированному) долгу по кредиту, полученному таким плательщиком на приобретение жилья (ипотечный кредит).

Кроме того, в 2017 году были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым отменены ограничения по размеру суммы, уплаченной за обучение, которую налогоплательщик может включить в налоговую скидку по результатам отчетного года, а также ограничения по учебному периоду, за который осуществлена такая уплата.

К тому же по результатам 2017 года налогоплательщик может воспользоваться правом на получение налоговой скидки в связи с обучением члена семьи первой степени родства, независимо от того, получает ли такой член семьи заработную плату. Людмила Демченко напомнила, что плательщики, которые в соответствии с разделом IV Налогового кодекса обязаны подавать декларацию, должны подать ее до 1 мая 2018 года.

Ранее Минфин предложил обязать богатых украинцев подавать декларацию.

Напомним: с 1 января начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1048) от 23/01/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1048)
Государство и юристы

В мгновение ОКУ

Отрасли практики

Принять яхту

Тема номера:

Шаг и пат

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

Бухгалтерский семинар «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» - Киев, 26 января

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом