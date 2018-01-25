СМИ: Высокий суд Лондона продлил арест активов И.Коломойского и Г.Боголюбова

Высокий суд Лондона (Великобритания) по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев «ПриватБанка» (Киев) Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долл. США до очередного соответствующего распоряжения суда. Об этом сообщили в пресс-службе «ПриватБанка».
«На прошлой неделе в английском суде прошли дополнительные слушания относительно процессуальных вопросов в деле «ПриватБанка» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц. Приказ суда об аресте активов, вынесенный в декабре 2017 года, был продлен до следующего соответствующего приказа суда», — сообщили в банке.
Кроме того, добавили в пресс-службе, суд обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.
Напомним: НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в «ПриватБанке». Убытки специалисты оценили в 5,5 млрд долл. США.
В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.
Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.
В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll соответствует обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.
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