КМУ обжаловал решение суда об отмене постановления по соцвыплатам переселенцам

Кабинет Министров Украины подал апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева, которым отменено постановление правительства №365 от 8 июня 2016 года «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.
«Кабинетом Министров Украины 11.01.2018 подана апелляционная жалоба», — отметили в пресс-службе ведомства.
В министерстве добавили, что ответчиком по этому делу является Кабинет Министров, а третьими лицами — Минюст, омбудсмен и Минсоцполитики.
Напомним: в декабре 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление правительства от 8 июня 2016 года №365 о порядке назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам.
Согласно решению суда, порядок и основания назначения социальных выплат всем пенсионерам или их определенным категориям должен быть предусмотрен непосредственно в законе и не может вводиться подзаконными нормативно-правовыми актами.
Отмечается, что данное постановление принято за пределами полномочий ответчика и без соблюдения всех предусмотренных законодательством процедур, которые должны предшествовать его принятию.
Напомним: постановление правительства №365 предусматривало новый порядок назначения и контроля за осуществлением социальных выплат внутренне перемещенным лицам. В частности, порядком предполагалось, что структурные подразделения по вопросам соцзащиты должны осуществлять проверки места проживания переселенцев и составлять акт обследования бытовых условий семьи переселенцев.
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