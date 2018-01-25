Сегодня 25 января 2018 года, 20:07

Как подготовиться к судебной защите иностранных инвестиций, слушателям Legal High School рассказал Александр Петриченко

Понимание механизмов и способов защиты инвестиций — один из самых важных аспектов юридического сопровождения бизнеса в нашей стране, отметил директор юридического департамента группы компаний «Новые Продукты» Александр Петриченко, рассказывая слушателям Школы судебной практики Legal High School о правовом режиме иностранных инвестиций и о том, как правильно подготовиться к судебной защите, а по возможности вообще не допустить возникновения инвестиционного спора.

Лектор напомнил, что инвестиция — это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате чего создается прибыль (доход) или достигается социальный и экологический эффект. Инвестиции осуществляются в форме долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с украинскими юридическими и физическими лицами, или приобретения доли действующих предприятий; создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам; приобретения не запрещенного законами Украины недвижимого или движимого имущества и т.д. В обеспечение стабильности правового режима иностранного инвестирования статьей 397 ГК Украины установлены гарантии для иностранных инвесторов.

Сегодня инвестиционная деятельность на территории Украины регулируется большим количеством нормативно-правовых актов: законами, межправительственными соглашениями, ратифицированными Украиной конвенциями. Рассматривают инвестиционные судебные споры разные инстанции: национальные хозяйственные суды, третейские суды, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, другие действующие международные судебные инстанции по выбору сторон. Что касается национальной судебной практики, то Александр Петриченко советует обратить внимание на постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 5 декабря 2002 года №32/163 и определение Высшего административного суда Украины от 18 января 2012 года. «Шансы отстоять интересы в судах достаточно высокие», — отметил лектор и привел примеры из собственной практики.

А вот рассчитывать на защиту в Европейском суде по правам человека Александр Петриченко не рекомендует: «Лично я достаточно скептически отношусь к этому способу защиты, хотя, безусловно, такая защита имеет право на жизнь». Также следует учесть, что государству сегодня более выгодно дойти до рассмотрения спора в Европейском суде и выплатить формальную компенсацию, чем судиться по многомиллионным инвестициям на территории Украины, акцентировал внимание лектор. К тому же решения Евросуда носят более формальный характер по сравнению с решениями судов третейских. Приводя для слушателей лекции примеры решений Европейского суда по правам человека, г-н Петриченко резюмировал: основная их суть в том, что государство обязано защищать право собственности на своей территории. По мнению лектора, использовать практику Евросуда для аргументации защиты инвестиций в национальных судах можно, но рассчитывать на гарантированную защиту прав в самом Европейском суде не стоит.

Основа защиты инвестиций — судебный механизм, но Александр Петриченко обратил внимание и на внесудебные возможности, раскрыв слушателям собственные рецепты успешного сопровождения инвестиционных проектов.