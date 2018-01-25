Минрегион будет разрабатывать Градостроительный и Жилищный кодексы

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко рассказал о задачах министерства на 2018 год.
Так, среди главных задач на 2018 год — работа над новыми Градостроительным и Жилищным кодексами, подготтовка Стратегии обращения с водными ресурсами, которая очень давно не пересматривалась, планирование территорий и дальнейшая передача полномочий государственного архитектурно-строительного контроля на места.
«Работы и задач очень много. Это мы проговорили с нашими европейскими партнерами и лидерами изменений, выступающими проводниками и имплементаторами реформ, которые принимаются парламентом и подаются правительством», - отметил Геннадий Зубко.
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