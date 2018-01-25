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ADER HABER Law Firm представила нового советника

25 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Решением Совета партнеров ADER HABER старший юрист Андрей Гвоздецкий был назначен советником фирмы.

Андрей Гвоздецкий специализируется на решении сложных коммерческих споров, вопросах долговой реструктуризации и защиты активов. Обладает значительным опытом представительства интересов ведущих украинских банков, иностранных и национальных компаний в секторах тяжелой промышленности, транспорта, Retail & FMCG.

Андрей присоединился к компании в 2013 году. Несмотря на молодой возраст, он хорошо известен как высококвалифицированный юрист, клиенты и коллеги высоко оценивают его основательную экспертизу, исключительное внимание к деталям и беспрекословную ориентированность на клиента.

«Мы с радостью объявляем о назначении Андрея Гвоздецкого на должность советника. Своими профессиональными умениями, ответственностью и инициативностью Андрей заслужил поддержку и доверие. Сегодня усиление команды соответствует высоким требованиям наших клиентов», — подытожил управляющий партнер ADER HABER Юрий Петренко.

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Комментарии:»

Элвисжив 25 января 2018 года 10:23 #

Поздравляю!

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