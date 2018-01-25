ADER HABER Law Firm представила нового советника

Решением Совета партнеров ADER HABER старший юрист Андрей Гвоздецкий был назначен советником фирмы.
Андрей Гвоздецкий специализируется на решении сложных коммерческих споров, вопросах долговой реструктуризации и защиты активов. Обладает значительным опытом представительства интересов ведущих украинских банков, иностранных и национальных компаний в секторах тяжелой промышленности, транспорта, Retail & FMCG.
Андрей присоединился к компании в 2013 году. Несмотря на молодой возраст, он хорошо известен как высококвалифицированный юрист, клиенты и коллеги высоко оценивают его основательную экспертизу, исключительное внимание к деталям и беспрекословную ориентированность на клиента.
«Мы с радостью объявляем о назначении Андрея Гвоздецкого на должность советника. Своими профессиональными умениями, ответственностью и инициативностью Андрей заслужил поддержку и доверие. Сегодня усиление команды соответствует высоким требованиям наших клиентов», — подытожил управляющий партнер ADER HABER Юрий Петренко.
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