Сегодня 25 января 2018 года, 20:08

Омбудсмен попросила правительство устранить дискриминацию в пенсиях

Уполномоченный Верховного Совета по правам человека Валерия Лутковская просит премьер-министра Владимира Гройсмана устранить дискриминационные подходы к пенсионному обеспечению ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении офиса омбудсмена от 24 января.

Речь идет об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые не были военнослужащими срочной службы.

«Этой категории лиц не предоставлена ​​возможность получать пенсию по инвалидности из расчета пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января, как это предусмотрено для лиц, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы во время прохождения действительной срочной службы и вследствие этого получивших инвалидность», — говорится в сообщении.

Также при расчете пенсии указанной категории чернобыльцев учитывается показатель средней заработной платы (дохода) на одно застрахованное лицо в целом по Украине, с которой уплачены страховые взносы, за 2006 год.

В то время как для других категорий пенсионеров-чернобыльцев предусмотрено применение такого показателя на уровне среднего показателя за 2014, 2015, 2016 годы.

Отмечается, что на основании наличия признаков дискриминации в пенсионном обеспечении было открыто производство омбудсмена.

В ходе производства на запрос Уполномоченного по правам человека Министерство социальной политики заявило, что рассмотрение этого вопроса является следующим этапом реформы в сфере пенсионного обеспечения.

«Вместе с тем, учитывая социальную значимость данного вопроса, Уполномоченный по правам человека направил представление премьер-министру Владимиру Гройсману о принятии мер с целью обеспечения надлежащего, без дискриминации, пенсионного обеспечения всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении омбудсмена.