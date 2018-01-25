Сегодня 25 января 2018 года, 20:07

Закон о мониторинге закупок обязывает заказчиков реагировать на замечания Госаудиторской службы — МЭРТ

Закон о мониторинге закупок обязывает заказчиков реагировать на замечания Государственной аудиторской службы Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

В МЭРТ отметили, что 23 января Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о совершенствовании системы мониторинга публичных закупок, который обязывает заказчиков реагировать на рекомендации и замечания Госаудиторской службы в обязательном порядке. Ранее Госаудиторская служба могла реагировать на нарушения только после торгов, когда договоры уже подписаны и деньги переведены.

«Технически это будет воплощено благодаря интеграции ProZorro с системой риск-индикаторов, которые автоматически будут искать подозрительные тендеры, выявлять их и сразу отправлять на проверку Государственной аудиторской службе. Кроме сигналов от системы риск-индикаторов, поводом для проверки закупки станут обращения общественных активистов, журналистов или представителей органов власти и местного самоуправления. Аудиторы ГАСУ смогут проверить любую закупку и по собственной инициативе», — говорится в сообщении.

Аудиторы будут иметь отдельный «кабинет» в системе, и все их действия в процессе мониторинга будут публиковаться. Например, решение о начале проверки обнародуется на ProZorro течение двух дней с момента его принятия. В отличие от жалоб в Антимонопольный комитет Украины, решение Госаудиторской службы о начале проверки не будет приостанавливать ход закупки. Срок проведения мониторинга — до 15 рабочих дней. Во время проверки специалисты смогут вести диалог с заказчиком через систему ProZorro, который будет доступен для просмотра всем посетителям.

Также сообщается, что у заказчика будет три рабочих дня для ответа и аргументации относительно своих действий или бездействия. Если заказчик не устранит нарушения, но не аргументирует своих действий, Госаудит сможет принять решение о проведении комплексной проверки закупки и наложить соответствующие штрафы по решению суда. Напомним: ранее сообщалось, что Госаудит с начала 2017 года выявил нарушения на почти 9 млрд гривен в сфере государственных закупок.