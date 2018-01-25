Сегодня 25 января 2018 года, 20:08

Жителям ОРДЛО упростят получение украинского паспорта

Украинские паспорта для жителей временно оккупированных территорий будут изготавливать вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Как сообщается, документы смогут получить взрослые жители временно не подконтрольных Украине территорий и дети, достигшие 16-летнего возраста. Для этих целей уже закупили несколько комплектов оборудования.

«Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже в этом месяце или в феврале начнет работать», — сказал Тука.

По словам замминистра, это делается для того, чтобы у жителей оккупированных районов больше не было необходимости перемещаться вглубь Украины и ждать получения паспорта несколько месяцев.