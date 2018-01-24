Сегодня 24 января 2018 года, 20:07

В парламенте состоялось первое публичное обсуждение законопроектов о создании Высшего антикоррупционного суда

Сегодня в парламенте состоялось первое публичное обсуждение президентского (подробно о проектах №7440 и №7441 мы писали в материале «В неопрятном долгу») и депутатских сценариев создания и работы Высшего антикоррупционного суда (ВАС). Примечательно, что круглый стол был организован под эгидой не профильного парламентского подразделения, к компетенции которого относятся вопросы судоустройства (по вопросам правовой политики и правосудия), а антикоррупционного — Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Несмотря на заявленную проблематику — обсуждение основной и альтернативных (проектов №7440-1, №7440-2, №7440-3, №7440-4) законодательных инициатив — главным предметом для дискуссий стало именно законодательное видение по данному вопросу главы государства.

Ключевые замечания политиков, отечественных и иностранных экспертов сводились к трем основным вопросам. Первый: необходимо пересмотреть формат участия международных экспертов в конкурсной процедуре отбора «антикоррупционных» судей. Напомним, что в президентском варианте создания ВАС предложено, чтобы в процессе кадрового отбора Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) содействовал не Общественный совет добропорядочности (ОСД), а новая специальная институция — Общественный совет международных экспертов. По аналогии с деятельностью ОСД, чтобы учитывались позиции Общественного совета международных экспертов, предлагается наделить этот орган правом вето в отношении кандидатов на должности судей ВАС, преодоление которого возможно голосами как минимум 11 членов ВККС. Концепция, согласно которой Общественному совету международных экспертов отводится фактически роль совещательного органа, судя по риторике участников круглого стола, их не устраивает: в процессе отбора «антикоррупционных» судей иностранные специалисты должны иметь право решающего голоса.

Вторая претензия касается слишком высоких требований, которые выдвигаются к кандидатам на должность судьи ВАС. Речь идет о предписаниях проекта закона №7440, в соответствие с которыми помимо возрастных и профессиональных требований (для назначения на должность судьи ВАС гражданин должен быть не моложе 35 лет, иметь стаж работы на должности судьи не менее пяти лет, или научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее семи лет, или опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения не менее семи лет, или совокупный стаж (опыт) такой работы (профессиональной деятельности) не менее семи лет), предусмотрен дополнительный критерий отбора: наличие значительного опыта осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией и обладание знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека. По словам представителя Transparency International Ukraine Максима Костецкого, в нашей стране едва ли найдется два-три десятка юристов, отвечающих заявленным в президентской законодательной инициативе критериям. «Можно ли надлежащим образом провести кадровый отбор с 20-30 кандидатами?.. Это риторический вопрос», — подчеркнул эксперт.

Третье замечание участников круглого стола касалось вопроса компетенции нового высшего специализированного суда. Проектом №7440 предложена следующая концепция подсудности ВАС. Суд должен рассматривать уголовные производства относительно «профильных» преступлений, определенных коррупционными Уголовным кодексом (УК) Украины (преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Кодекса, а в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением — статьями 210, 354, 364, 3641, 3652, 368–3692 УК Украины), а также и другие связанные и объединенные с ними в одно уголовное производство правонарушения. При этом для компетенции ВАС вводится определенный финансовый фильтр: Суду будут подсудны коррупционные и связанные с коррупцией преступления, если размер предмета преступления (предметов преступлений) или причиненного им (ими) вреда в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленный законом на момент совершения преступления (преступлений).

Идею такого формата работы ВАС многие эксперты не разделяют. Например, народный депутат Юрий Деревянко ратует за то, чтобы определять подсудность ВАС, исходя из подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), установленной в части 5 статьи 216 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины. Он обратил внимание, что в президентском законопроекте из сферы компетенции ВАС «выпали» многие уголовные коррупционные правонарушения, досудебное расследование по которым проводит НАБУ: скажем, преступления, предусмотренные статьями 2062 и 209 УК Украины.

По убеждению Юрия Деревянко, законодательный сценарий создания и работы ВАС, предложенный Президентом Украины, является неприемлемым. Не верит в успешную реализацию заявленных законодательных инициатив и коллега г-на Деревянко по антикоррупционному комитету, заместитель председателя данного парламентского подразделения Виктор Чумак. Проект №7440, по его словам, был подан с одной целью: формально выполнить требования международных партнеров относительно инициирования проекта с названием «О Высшем антикоррупционном суде», который абсолютно не отвечает содержанию предложений Венецианской комиссии, для того, чтобы «потянуть время» (до завершения президентской каденции) и переложить ответственность на Верховный Совет Украины. «Чтобы парламент «поигрался» с пятью законопроектами, но поверьте мне: ни один из них в результате так и не будет принят», — выразил убеждение народный депутат.

Следует отметить: несмотря на «неотложный» статус, определенный главой государства для рассмотрения инициированных им проектов, законодательные инициативы (как основные, так и альтернативные) не были включены в повестку дня седьмой парламентской сессии. Народные депутаты вернутся к этому вопросу уже в феврале с.г., когда начнет свою работу новая, восьмая сессия Верховного Совета Украины нынешнего созыва.