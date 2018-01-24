Сегодня 24 января 2018 года, 20:07

Решение о RAB-тарифах вступило в силу

Кабинет Министров опубликовал постановление, которым утверждается новая методика, позволяющая ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановление о внесении изменений в предыдущее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступило в силу с 10 января.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Фактически это означает, что облэнерго, для которых будет введено RAB-регулирование, смогут дополнительно получать 12,5% доходности на старые активы, которые у них есть, и на новые активы (все то, что они построят после введения нового регулирования).

Предварительной версией постановления предусматривалось установить 14,79% доходности на новую базу и 5% — на старую.

Впрочем, предыдущая версия постановления не была опубликована правительством и не вступала в силу.

Текущая редакция опубликована, вступила в силу, и НКРЭ уже может устанавливать новые RAB-тарифы для облэнерго с нового квартала (с 1 апреля 2018 года).

Решение о переводе отдельных облэнерго на стимулирующие тарифы будет приниматься Нацкомиссией в ручном режиме.