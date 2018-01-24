Сегодня 24 января 2018 года, 20:07

НБУ назначил нового директора Банкнотно-монетного двора

Новым генеральным директором Банкнотно-монетного двора НБУ с 23 января стал Владимир Баглай. Он выиграл конкурс, объявленный в связи с отставкой предыдущего руководителя Сергея Иванюты. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В.Баглай работает на предприятии с 2009 года, прошел карьеру от инженера-технолога до первого заместителя (с октября 2015 года) и исполняющего обязанности гендиректора (с ноября 2017 года).

Окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» по специальности «Технология печатных изданий». Свободно владеет английским языком.

«Владимир Баглай работает на Банкнотно-монетном дворе уже восемь лет. Он в совершенстве знает все этапы этого сложного производственного процесса и все стороны этого предприятия «изнутри», понимает важность соблюдения высоких стандартов качества продукции. Уверен, что профессионализм, опыт многочисленных международных переговоров и безупречная деловая репутация Владимира Баглая будут способствовать его эффективной работе на этом ответственном посту», — отметил и.о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий.

Приоритетом В.Баглая должно стать закрепление позиций на мировом рынке производства защищенной бумаги и денежных знаков.