НБУ назначил нового директора Банкнотно-монетного двора

Новым генеральным директором Банкнотно-монетного двора НБУ с 23 января стал Владимир Баглай. Он выиграл конкурс, объявленный в связи с отставкой предыдущего руководителя Сергея Иванюты. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В.Баглай работает на предприятии с 2009 года, прошел карьеру от инженера-технолога до первого заместителя (с октября 2015 года) и исполняющего обязанности гендиректора (с ноября 2017 года).
Окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» по специальности «Технология печатных изданий». Свободно владеет английским языком.
«Владимир Баглай работает на Банкнотно-монетном дворе уже восемь лет. Он в совершенстве знает все этапы этого сложного производственного процесса и все стороны этого предприятия «изнутри», понимает важность соблюдения высоких стандартов качества продукции. Уверен, что профессионализм, опыт многочисленных международных переговоров и безупречная деловая репутация Владимира Баглая будут способствовать его эффективной работе на этом ответственном посту», — отметил и.о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий.
Приоритетом В.Баглая должно стать закрепление позиций на мировом рынке производства защищенной бумаги и денежных знаков.
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