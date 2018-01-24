ФГВФЛ разрешат досрочно погашать долги

Для обеспечения возможности Фонда в дальнейшем эффективно обслуживать долг по заимствованиям, которые были использованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, ФГВФЛ предложил предоставить ему возможность возвращать средства Министерству финансов досрочно. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов.
По результатам обсуждения была поддержана инициатива по досрочному погашению и принято решение, что с целью эффективного урегулирования затронутого вопроса необходимо принятие акта Кабинета Министров.
«Для нас важно, что Совет финстабильности поддержал наше предложение относительно досрочного частичного погашения обязательств Фонда гарантирования перед Минфином. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров», — сказал директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.
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