Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 января 2018 года, 20:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ФГВФЛ разрешат досрочно погашать долги

24 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Для обеспечения возможности Фонда в дальнейшем эффективно обслуживать долг по заимствованиям, которые были использованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, ФГВФЛ предложил предоставить ему возможность возвращать средства Министерству финансов досрочно. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов.

По результатам обсуждения была поддержана инициатива по досрочному погашению и принято решение, что с целью эффективного урегулирования затронутого вопроса необходимо принятие акта Кабинета Министров.

«Для нас важно, что Совет финстабильности поддержал наше предложение относительно досрочного частичного погашения обязательств Фонда гарантирования перед Минфином. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров», — сказал директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1048) от 23/01/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1048)
Государство и юристы

В мгновение ОКУ

Отрасли практики

Принять яхту

Тема номера:

Шаг и пат

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом