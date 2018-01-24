Сегодня 24 января 2018 года, 20:07

ЮФ «Астерс» усиливает команду практики технологий, медиа и телекоммуникаций с присоединением партнера Юрия Котлярова и советника Сергея Цыбы

Юридическая фирма «Астерс» продолжает укреплять свою специализированную экспертизу в различных секторах экономики — с 24 января 2018 года к команде фирмы присоединяется Юрий Котляров в качестве партнера, возглавляющего практику технологий, медиа и телекоммуникаций, а также Сергей Цыба, советник практики технологий, медиа и телекоммуникаций.

Юрий Котляров обладает значительным опытом работы как в юридическом бизнесе, так и непосредственно в индустриях технологий и телекоммуникаций. В течение 9 лет он возглавлял юридический департамент компании «Укртелеком», крупнейшего телекоммуникационного оператора Украины. Юрий активно участвует в семинарах и конференциях, а также выступает инициатором законодательных и регуляторных инициатив. Юрий Котляров предоставлял консультации мультинациональным корпорациям и крупнейшим компаниям Украины, среди которых Vodafone Ukraine, Telia Carrier и Воля Кабель.

Сергей Цыба — эксперт в сфере технологий, медиа и телекоммуникаций. Он специализируется на регулировании медиа- и телекоммуникационной отраслей согласно законодательству Украины и Европейского Союза, а также в антимонопольном праве. Сергей получил степень LL.M по международному налогообложению в университете Св.Томаса (США) и диплом магистра права в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

Управляющий партнер «Астерс» Алексей Дидковский отметил: «Благодаря их признанному специализированному опыт и экспертизе Юрий Котляров и Сергей Цыба являются идеальным усилением нашей практики технологий, медиа и телекоммуникаций. Присоединение к команде фирмы таких опытных специалистов свидетельствует о нашей преданности планам дальнейшего развития этой динамичной и перспективной практики в «Астерс».