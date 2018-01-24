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Сегодня 24 января 2018 года, 20:06

Президент добавил в список кандидатов в ЦИК Олега Конопольского

Президент Петр Порошенко добавил в перечень из 13 кандидатов в члены новой Центральной избирательной комиссии Олега Конопольского. Об этом сообщает в среду пресс-служба главы государства.

По данным СМИ, О.Конопольский является кандидатурой от партии «Блок Петра Порошенко». Теперь эту политическую силу в перечне представляют 6 человек.

Как пишет пресс-служба Президента, в среду П.Порошенко во время встречи с председателем Верховного Совета Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов ЦИК.