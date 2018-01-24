АМКУ допускает ценовой сговор на рынке мяса птицы

Антимонопольный комитет Украины допускает ценовой сговор в действиях производителей мяса птицы. Об этом заявила первый заместитель председателя АМКУ — государственный уполномоченный Мария Нижник.
В АМКУ отметили, что исследование рынка продолжается — регулятор анализирует полученную информацию и конкуренции на рынке.
АМКУ запросил информацию об удорожании курятины в 2017 году у 9 крупнейших торговых розничных сетей и крупнейших производителей — компаний «Агро-Овен», «Комплекс Агромарс» и «Мироновский хлебопродукт», она была предоставлена, но отдельные сведения еще необходимо уточнить и проверить.
«По предварительным результатам исследования рынка куриного мяса АМКУ на данный момент рассматривает два возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: первое — это злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из производителей, второе — антиконкурентные согласованные действия производителей в части согласования ценовой политики», - сказано в сообщении.
После уточнения запрашиваемой информации от отдельных участников рынка, в частности «Мироновского хлебопродукта», регулятор сделает выводы о наличии или отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
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