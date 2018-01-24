Стало известно, когда украинцы смогут выбрать себе врача

С 1 апреля 2018 года пациенты смогут выбрать своего врача первичной помощи и подписать с ним декларацию. Врачом первичной помощи может быть семейный врач, педиатр или терапевт. Пациент может выбрать для себя любого врача независимо от места регистрации или проживания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Декларация о выборе врача первичной помощи, которую каждый украинец должен подписать со своим врачом, сообщает государству, что именно этот врач будет получать деньги за ведение конкретного пациента.
К этому времени подписание деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.
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