Сегодня 24 января 2018 года, 20:07

Стало известно, когда украинцы смогут выбрать себе врача

С 1 апреля 2018 года пациенты смогут выбрать своего врача первичной помощи и подписать с ним декларацию. Врачом первичной помощи может быть семейный врач, педиатр или терапевт. Пациент может выбрать для себя любого врача независимо от места регистрации или проживания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Декларация о выборе врача первичной помощи, которую каждый украинец должен подписать со своим врачом, сообщает государству, что именно этот врач будет получать деньги за ведение конкретного пациента.

К этому времени подписание деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.