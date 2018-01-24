В ЕС оштрафовали производителя микрочипов за подкуп Apple

Евросоюз оштрафовал американского производителя микрочипов Qualcomm за подкуп компаний Apple. Об этом сообщают СМИ.
В ходе расследования выяснилось, что производитель чипов подкупил Apple, чтобы техногигант покупал только у него комплектующие для своей техники.
«Компания Qualcomm выплатила миллиарды долларов ключевому клиенту, Apple, чтобы он не покупал у конкурентов. Эти платежи были не просто снижением цены — они были сделаны при условии, что Apple будет эксклюзивно использовать чипсеты Qualcomm во всех своих iPhone и iPad», — говорится в заявлении европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
В результате таких действий Qualcomm могли пострадать его конкуренты, такие как Intel.
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