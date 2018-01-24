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СМИ: Минюст подал иск к ВСП из-за отказа проводить люстрацию 44 судей

24 января 2018 года Источник:Українські Новини

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший административный суд Украины с иском к Высшему совету правосудия, который отказывается проводить люстрацию 44 судей. Об этом говорится в ответе Минюста на информационный запрос «Українських Новин».

«Министерство юстиции обратилось с иском о признании противоправными и отмене постановлений, которыми были оставлены без движения и возвращены обращения Минюста. Постановлением Высшего административного суда Украины от 23.11.2017 открыто производство по иску Минюста (№П/800/414/17)», — говорится в ответе.

В документе поясняется, что Департаментом по вопросам люстрации Минюста было направлено 44 обращения в Высший совет юстиции (с января 2017 года — Высший совет правосудия) с представлениями об увольнении судей в связи с нарушением ими требований, предусмотренных Законом «Об очищении власти (люстрации)». Все они возвращены назад в Минюст без удовлетворения.

«Указанные обращения Минюста оставлены без движения и возвращены отдельными постановлениями Высшего совета правосудия в связи с тем, что они осуществлены за рамками процедур, установленных Законом, не содержат фактических данных относительно недостоверности сообщенных судьями сведений и выводов Государственной судебной администрации о результатах проверки», — поясняется в тексте ответа.



obse
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