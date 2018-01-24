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Высокий суд Лондон 23 апреля рассмотрит апелляцию «СКМ» относительно покупки «Укртелекома»

24 января 2018 года Источник:День

Заседание Высокого суда Лондона по апелляционному иску компании «СКМ» на решение Лондонского международного третейского суда (LCIA) в споре с Raga Establishment на 820 млн долл. США о покупке «Укртелекома» состоится 23 апреля 2018 года.

«Мы считаем, что сейчас для нас единственное правильное решение — отойти в сторону, вернуть себе предоплату и восстановить первоначальный договор между государством и Raga, чтобы они могли решить претензии друг с другом», — сказал директор по международным связям и отношениям с инвесторами «СКМ» Джок Мендоза-Вилсон.

«Мы знаем дату слушания — 23 апреля в Лондоне, и фактически на Украине ничего не должно двигаться, пока не будет решения Лондонского суда. Очень надеюсь, что решение суда в Лондоне будет в нашу пользу», — отметил Д.Мендоза-Вилсон .

Осенью 2017 года Raga получила решение лондонского суда о выплате ей SCM FO 760 млн долл. США основного долга и 60,4 млн долл. США процентов и судебных расходов. Требование о замораживании активов Р.Ахметова Raga объяснила рядом трансакций SCM FO в 2014 — 2016 гг., которые, по мнению истца, были осуществлены с убытками. В то же время «СКМ» заявляет, что эти соглашения были нормальной коммерческой практикой, а убытки связаны с кризисной ситуацией на Украине в эти годы.

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