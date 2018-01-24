Сегодня 24 января 2018 года, 20:06

В Евросуд подано более 87 тысяч заявлений против Украины — Минюст

В Европейский суд по правам человека по состоянию на июль 2017 года против Украины подано 87 тыс.786 заявлений. А за прошлый 2017 год всего было подано 2 тыс. 558 заявлений. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

«Согласно данным, размещенным на официальном сайте Евросуда, количество заявлений против Украины, которые были поданы в Европейский суд с момента вступления в силу Конвенции для Украины (по состоянию на июль 2017 года), составило 87 тыс. 786. Количество заявлений, поданных против Украины в Евросуд в 2017 году (по состоянию на 2017-й), — 2 тыс. 558», — говорится в документе.

Кроме того, по состоянию на октябрь 2017 года в Евросуде находилось более 3 тыс. 700 заявлений, связанных с событиями на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО. Отмечается, что эти заявления поданы против двух государств — Украины и России. Также в Европейском суде находятся 5 международных дел «Украина против России».