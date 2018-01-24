Сегодня 24 января 2018 года, 20:06

ВККС ввела электронную систему декларирования родственных связей и добропорядочности

23 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение о введении электронной системы декларирования родственных связей и добропорядочности.

Как отмечается на сайте ВККС, соответствующие декларации можно подать с 12:00 24 января 2018 года путем их заполнения на официальном сайте Комиссии.

В то же время бумажные формы деклараций родственных связей и добропорядочности с февраля 2018 года приниматься не будут.