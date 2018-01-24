23 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение о введении электронной системы декларирования родственных связей и добропорядочности.
Как отмечается на сайте ВККС, соответствующие декларации можно подать с 12:00 24 января 2018 года путем их заполнения на официальном сайте Комиссии.
В то же время бумажные формы деклараций родственных связей и добропорядочности с февраля 2018 года приниматься не будут.
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!
ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: