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ВККС ввела электронную систему декларирования родственных связей и добропорядочности

24 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

23 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение о введении электронной системы декларирования родственных связей и добропорядочности.

Как отмечается на сайте ВККС, соответствующие декларации можно подать с 12:00 24 января 2018 года путем их заполнения на официальном сайте Комиссии.

В то же время бумажные формы деклараций родственных связей и добропорядочности с февраля 2018 года приниматься не будут.

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