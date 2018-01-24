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Украина может оказаться вне круга стран — кандидатов в НАТО — МИД

24 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Украина может оказаться вне круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО, если не будет прогресса в осуществлении необходимых реформ. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Что касается НАТО, то сейчас НАТО формирует свою повестку дня относительно новых членов. Рассматриваются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не покажет конкретного прогресса, то мы снова будем вне этого круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО», — заявила Е.Зеркаль.

Она отметила, что в НАТО отслеживают ситуацию на Украине. Заместитель министра добавила, что до 2020 года на самом деле осталось очень мало времени.

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