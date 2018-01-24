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Госслужба занятости трудоустроила почти 25 тыс. участников АТО за два года

24 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

В течение 2015 — 2017 годов Госслужба занятости трудоустроила 24,7 тыс. бойцов АТО. Об этом сообщил во время пресс-конференции и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

«За 2015 — 2017 годы Госслужба занятости трудоустроила 24,7 тыс. бойцов АТО. В 2017 году у нас 11,6 тыс. трудоустроенных», — сообщил он.

В.Ярошенко добавил, что бывшим бойцам АТО, которые хотят открыть собственное дело, рекомендуют объединяться, поскольку в таком случае средств, которые можно направить на открытие и развитие собственного бизнеса, будет больше.

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