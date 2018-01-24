Сегодня 24 января 2018 года, 20:07

Прокуратура АРК начала принимать обращения крымчан по Skype

Прокуратура Автономной Республики Крым разместила на своем сайте электронную форму для сообщений о фактах нарушений прав человека на территории оккупированного полуострова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Понимая реальность угрозы оккупации, которая может коснуться проукраински настроенных граждан, прокуратура Автономной Республики Крым стремится создать максимально благоприятные и безопасные условия для информирования о случаях нарушения прав крымчан, совершения против них военных преступлений и преступлений против человечности. В связи с этим на официальном сайте прокуратуры создана электронная форма для анонимных сообщений о фактах совершения указанных нарушений прав человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, для связи между с крымчанами введена онлайн-видеосвязь через Skype. Видеосвязь с прокуратурой будет работать каждый вторник, среду и четверг с 10:00 до 13:00.