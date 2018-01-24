СМИ: суд запретил «Укрзализныце» подписывать договор о поставке топлива с «Трейд Коммодити»

Хозяйственный суд Днепропетровской области запретил «Укрзализныце» предпринимать действия по подписанию договора на 10 тысяч тонн дизтоплива с компанией «Август Пром», которая победила на тендере 28 декабря 2017 года с ценой 26 090 гривен за тонну. Об этом сообщают СМИ.
Иск был подан от созданной прошлым летом днепровской компании «Утиль Оил», которая утверждает в суде, что «существенное уменьшение «Август Промом» суммы тендерного предложения при отсутствии на то объективных оснований может свидетельствовать об отсутствии у него намерения исполнять договор по такой цене».
С 28 декабря 2017 года по 23 января 2018 года средние рыночные цены ДТ, по данным «Консалтинговой группы А-95», увеличились на 8% — с 27 010 грн/т до 29 100 грн/т. Из-за девальвации и роста нефтяных котировок возможен их дальнейший рост.
Именно по причине существенного роста цен с момента проведения аукциона решение суда по иску «Утиль Оила» выгодно в первую очередь поставщику — компании «Август Пром». Однако установить связь между компаниями не удалось.
Напомним: речь идет о тендере «Укрзализныци» на 50 тыс. т, объявленном 21 ноября 2017 года. Он был разбит на 5 отдельных процедур по 10 тыс. т каждая. Аукционы по всем процедурам состоялись 28 декабря. «Август Пром» победил в одной из пяти процедур и на данный момент остается единственной компанией, которая не заключила договор с железной дорогой.
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