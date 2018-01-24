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Парламент рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде в феврале

24 января 2018 года Источник:День

Президент Украины Петр Порошенко жалеет, что Верховный Совет не внес в повестку дня предыдущей сессии законопроект о создании Антикоррупционного суда и ожидает от парламента рассмотрения этого вопроса в начале работы следующей сессии.

«Очень жаль, что не удалось включить повестку дня вопрос Антикоррупционного суда, но не сомневаюсь, что в начале работы следующей сессии парламента этот вопрос будет решен», — сказал П.Порошенко на встрече с председателем Верховного Совета Андреем Парубием, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

Президент выразил благодарность парламенту за принятие важных законов и законодательное обеспечение проведения некоторых реформ, в частности судебной, медицинской и пенсионной.

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Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

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