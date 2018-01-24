На частных исполнителей подали 16 жалоб — Минюст

В Министерство юстиции Украины поступило 16 обращений о привлечении частных исполнителей к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.
Жалобы были поданы в отношении 11 исполнителей в различных исполнительных округах. Наибольшее количество жалоб пришлось на одного исполнителя — три.
Одно из обращений оставлено без рассмотрения на основании заявления лица, которым оно было подано.
Еще одному из жалобщиков были даны разъяснения и сообщено об отсутствии оснований для проведения проверки деятельности частного исполнителя ввиду того, что лицо, в отношении которого подана жалоба, не является участником исполнительного производства.
По результатам рассмотрения остальных обращений оснований для внесения представления в Дисциплинарную комиссию частных исполнителей о привлечении к дисциплинарной ответственности не установлено.
Подача жалоб на действия исполнителей часто используется сторонами для давления на них. Однако подача необоснованной жалобы обычно никак не влияет на ход исполнительного производства.
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