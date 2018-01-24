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У 22 банков есть риски по связанным лицам — НБУ

24 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

Национальный банк завершил рассмотрение программ снижения сверхлимитных объемов задолженности связанных лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

«Эти программы разработаны и поданы в НБУ банками, в которых во время проведения диагностики в течение 2016 — 2017 годов регулятор выявил нарушения требований к операциям со связанными лицами», — заявили в пресс-службе.

«На начало прошлого года таких банков выявлено 44 из 99 учреждений, прошедших диагностику», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 22 банка продолжают работать по планам с индивидуальными графиками приведения максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами к требованиям регулятора.

Учитывая опыт выполнения банками индивидуальных графиков и их пожелания, НБУ в 2017 году разрешил банковским учреждениям подавать ходатайство для продления сроков действия планов мероприятий на срок до двух лет.

«Это право банк получает при условии добросовестного выполнения всех мероприятий, указанных в планах. В частности, при условии снижения объема сверхлимитного объема задолженности связанных лиц на 20% в течение первого года выполнения плана», — заявили в НБУ.

Такой возможностью уже воспользовался один банк, который продлил общий срок выполнения программы с трех до пяти лет.

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