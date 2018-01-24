У 22 банков есть риски по связанным лицам — НБУ

Национальный банк завершил рассмотрение программ снижения сверхлимитных объемов задолженности связанных лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
«Эти программы разработаны и поданы в НБУ банками, в которых во время проведения диагностики в течение 2016 — 2017 годов регулятор выявил нарушения требований к операциям со связанными лицами», — заявили в пресс-службе.
«На начало прошлого года таких банков выявлено 44 из 99 учреждений, прошедших диагностику», — говорится в сообщении.
По состоянию на 1 января 22 банка продолжают работать по планам с индивидуальными графиками приведения максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами к требованиям регулятора.
Учитывая опыт выполнения банками индивидуальных графиков и их пожелания, НБУ в 2017 году разрешил банковским учреждениям подавать ходатайство для продления сроков действия планов мероприятий на срок до двух лет.
«Это право банк получает при условии добросовестного выполнения всех мероприятий, указанных в планах. В частности, при условии снижения объема сверхлимитного объема задолженности связанных лиц на 20% в течение первого года выполнения плана», — заявили в НБУ.
Такой возможностью уже воспользовался один банк, который продлил общий срок выполнения программы с трех до пяти лет.
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