Сегодня 24 января 2018 года, 20:06

Президент подписал Закон о мониторинге госзакупок

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о внесении изменений в закон «О публичных закупках» и некоторые другие законы об осуществлении мониторинга закупок, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

«Закон позволяет органам государственного финансового контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок с целью предупреждения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки. Закон будет способствовать предупреждению потерь публичных средств путем усиления контроля над публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере», — указано в сообщении.

Президент отметил, что подписанные им изменения в закон о госзакупках внедряют автоматический риск-менеджмент в проводимых закупках.

«В онлайне будет работать система рисковых индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано в первую очередь тем, кто научился или учится дурить ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях высчитать тех, кто хочет обойти систему», — сказал П.Порошенко.

При этом глава государства отметил, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, сэкономив «десятки миллиардов бюджетных средств».