Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 января 2018 года, 20:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ усовершенствовал порядок определения банками размера кредитного риска

24 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках совершенствования регулирования и надзора за деятельностью банковского сектора внес изменения в порядок определения банками размера кредитного риска.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ №3 от 23 января 2018 года, которое вступает в силу с 24 января.

По данным НБУ, предусмотренные документом изменения в «Положение об определении банками Украины размера кредитного риска» №351 от 30 июня 2016 года обусловлены актуализацией параметров логистической модели и диапазонов вероятности дефолта (PD), используемых банками при оценке финансового положения должников — юридических лиц.

«Актуализация произошла на основании обновленных данных финансовой отчетности должников — юридических лиц и с учетом текущих экономических тенденций», — отмечается в сообщении.

Изменения также отражают изменения в законодательных и нормативно-правовых актах НБУ, в частности, в плане счетов бухгалтерского учета в связи с введением МСФО9, электронного документооборота и прочего; предложения банковского сообщества о порядке применения коэффициента кредитной конверсии (CCF) по операциям торгового финансирования, который соответствует подходам Базельского комитета по банковскому надзору, а также в анализ результатов практического применения банками требований положения №351.

В частности, изменениями ужесточены требования к приемлемости залога, учитываемой при расчете размера кредитного риска.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1048) от 23/01/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1048)
Государство и юристы

В мгновение ОКУ

Отрасли практики

Принять яхту

Тема номера:

Шаг и пат

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом