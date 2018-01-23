Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Наибольший интерес для бизнеса представляет возможность увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов — Юрий Кацер, директор, руководитель юридического департамента KPMG Law

Заключительное занятие модуля «Закон об ООО — постатейный анализ» Школы корпоративного права/M&A Legal High School провел Юрий Кацер, директор, руководитель юридического департамента KPMG Law.

Лектор предложил слушателям подискутировать о новеллах регулирования операций с уставным капиталом и долями.

Профильный законопроект об ООО предлагает два варианта увеличения уставного капитала общества. Первый вариант: без дополнительных вкладов за счет нераспределенной прибыли, при этом соотношение долей участников не меняется. «Наибольший интерес для бизнеса представляет возможность увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов», — акцентировал внимание лектор. Он пояснил, что в данном случае все участники имеют право принять участие в увеличении уставного капитала пропорционально к своей доле. Таким образом, речь идет о преимущественном праве, которое может быть реализовано после принятия соответствующего решения общим собранием участников общества. Такое нововведение приводит к усложнению процедуры внесения вкладов третьими лицами, то есть они могут воспользоваться таким правом только лишь после реализации преимущественного права участниками.

Юрий Кацер обратил внимание аудитории на новую норму, устанавливающую, что уставом или единогласным решением общего собрания участников может быть предусмотрено внесение дополнительных вкладов лишь теми участниками общества, которые имеют преимущественное право. По словам лектора, такая редакция спорная, поскольку возникает вопрос: можно ли включать в устав преимущественное право?

Среди проблемных вопросов, касающихся увеличения уставного капитала, г-н Кацер выделил учет при голосовании голосов участника, не внесшего свой вклад в полном объеме. Также не регламентировано количество голосов, которым принимается решение об утверждении увеличения уставного капитала в случае перераспределения долей. По мнению Юрия Кацера, необходимо установить, что такое решение должно приниматься единогласно, то есть 100% голосов. Кроме того, в законопроекте отсутствуют положения о возможности внесения вкладов не в связи с увеличением уставного капитала, а по другим причинам.

Более подробно лектор рассказал о таком механизме, как debt-to-equity swap (конвертация долга в капитал). Речь идет о реструктуризации долга, предусматривающей зачет денежных требований кредитора к юридическому лицу — должнику в обмен на корпоративные права в уставном капитале общества. В то же время действующие украинское законодательство устанавливает существенные препятствия для применения такого механизма на практике.

Следующий блок лекции касался аспектов уменьшения уставного капитала. По словам спикера, законопроект предлагает упрощение такой процедуры, но при этом не содержит аналогичной предусмотренной в действующем законодательстве обязанности уменьшения уставного капитала в случае, если после окончания второго или каждого следующего финансового года стоимость чистых активов становится меньше, чем уставный капитал.

Не остался без внимания и такой блок вопросов, как операции с долями участников обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Лектор представил сравнительный анализ действующего закона и профильного законопроекта по вопросам отчуждения долей в уставном капитале третьим лицам, выхода участника из общества, исключения участника.