Две трети трудоспособного населения Украины составляют женщины — вице-премьер-министр

Две трети трудоспособного населения Украины составляют женщины, из них 8 млн заняты в домашнем хозяйстве. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции во вторник, 23 января, вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
«Сегодня на Украине 24 млн трудоспособного населения. Из них 8 млн мужчин и 16 млн женщин. Из 16 млн женщин мы сегодня имеем в домашнем хозяйстве 8 млн», — сказал Г.Зубко.
Он добавил, что эти 8 млн «практичных, амбициозных, энергичных» женщин могли бы активно работать на экономику Украины, если для них будут созданы соответствующие условия, в том числе предусмотрены и места для детей в детсадах.
«Для нас очень важно, чтобы мы понимали статистику и учитывали ее при экспертизе проектов, которые внедряет Минрегион, при обсуждении вопросов Стратегии регионального развития и Стратегии устойчивого развития», — подчеркнул Г.Зубко.
Вице-премьер-министр напомнил, что Минрегион — первое министерство, которое внедрило Кодекс равных возможностей. «Это то, что обеспечивает гендерный паритет и возможность внедрения новых принципов при приеме на работу», — отметил он.
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