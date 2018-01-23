Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Комитет АЮУ по уголовному праву обсуждает эффект закона «маски-шоу стоп» и других новаций

Комитет по уголовному и уголовно-процессуальному праву Ассоциации юристов Украины обсуждает новации в уголовном процессе. Мероприятие «Что ожидает уголовное производство в 2018 году?» проходит в офисе МЮФ Integrites. Модератором выступает старший партнер АО «Солодко и Партнеры».

Партнер Ario Law Firm Евгений Грушовец обратил внимание на то, что новый порядок приведет к необходимости многократных обращений к руководству ГПУ относительно продления сроков досудебного расследования.

Евгений Солодко отметил, что сторона обвинения злоупотребляет объединением и разъединением уголовных производств. Также он видит проблему в огромном количестве уголовных производств: в ЕРДР должен вносится «каждый чих», поэтому следственные органы перегружены. Необходимо вводить институт доследственной проверки, считает адвокат.

Основные новации УПК после прнятия «поправки Лозового» и закона «стоп маски-шоу» раскрыл партнер практики безопасности бизнеса ЮФ Juscutum Денис Овчаров. «Маски-шоу» почти исчезли, но изъятие документов продолжается: так, 30 правоохранителей провели операцию в «Киевстар», хотя и были без масок. Сегодня проводится много обысков биткоин-обменников, после чего следует работа по базе клиентов. При этом коррупция не исчезла: фиксируются случаи, когда «рассчитываются криптовалютой прямо во время обыска».

«Этот закон не минимизирует изъятие техники», — отметил г-н Овчаров. Предоставление доступа к ноутбуку не означает, что ноутбук не заберут на экспертизу. Забирают также криптофермы. Попадаются случаи кражи, особенно денег, и при обыске дома. Однако судьи довольно часто возвращают временно изъятое имущество.

Из плюсов — допуск адвоката на любой стадии, а из минусов — определения следственных судей стали лаконичны и менее мотивированы. Из сокращенного определения не всегда можно понять, о каком обвинении идет речь.

Денис Овчаров подчеркнул, что информация из мессенджеров не была еще положена в основу приговора. Хотя такие данные используются следователями как оперативная информация. «Обнуление» в Telegram не гарантирует, что информация впоследствии не будет восстановлена правоохранителями.

По мнению г-на Овчарова, институт понятых может быть отменен, так как часто возникают сложности с их привлечением в суд (дело расследуется 2-3 года, и к тому времени найти понятых становится невозможно). Развивая тему доказательств, Евгений Солодко отметил, что склейку аудиозаписи цифрового формата выявить очень трудно. Большинство дел сегодня расследуются на основе прослушки телефонных разговоров и изучения видеозаписей, зафиксированных видеокамерами на улице.

Заключительным стал доклад советника практики уголовного права МЮФ Integrites Владимира Рудниченко. Он рассказал об особенностях процессуального статуса лиц, права которых ограничиваются во время досудебного расследования. Лица, права которых ограничиваются, имеют урезанный объем прав в процессе (в частности, речь идет о правах, предусмотренных частью 1 статьи 303 УПК). Хотя такое лицо имеет гипотетическое право доказать свою правоту в суде, тогда как раньше его не было вообще. В частности, можно обжаловать бездействие прокурора или неознакомление с материалами производства.