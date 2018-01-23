Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Президент подписал представление на назначение новых членов ЦИК

Президент Петр Порошенко во время встречи с председателем Верховного Совета Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Глава государства также подписал письмо об увольнении с должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока их полномочий, сообщается на сайте Президента.

«Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК», — сказал Президент. Он отметил, что вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждается уже очень давно. По его словам, фракции достаточно активно обсуждали его, но процесс подбора кандидатов затянулся.

«Сегодня я рад, что наконец все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления», — сообщил Президент. Он напомнил, что основным критерием был новый состав ЦИК.

Глава государства также подчеркнул, что имел возможность обсудить вопросы формирования нового состава Центризбиркома с неправительственными и общественными организациями. Он отметил, что эти организации также поддерживают скорейшее обновление ЦИК.

«Я уверен в том, что мы совместно несем ответственность за качественное проведение и президентских, и парламентских выборов. И поэтому выражаю надежду, что после проведения необходимых процедур и спецпроверок парламент будет способен быстрее вынести этот вопрос на голосование и помочь сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии», — подчеркнул Президент.

В свою очередь председатель Верховного совета Украины Андрей Парубий назвал очень положительным представление кандидатур членов ЦИК от Президента, как и предусмотрено Законом.

«Я безотлагательно дам поручение, чтобы кандидатуры членов ЦИК подали на спецпроверку. Напомню, что, согласно законодательству, она продлится до 15 суток. Это тот срок, за который мы успеваем (провести проверку — ред.) До начала новой сессии», — сказал Андрей Парубий. Он также добавил, что даст поручение профильному комитету «безотлагательно рассмотреть (представление — ред.), чтобы мы уже в феврале вышли на положительное решение обновить ЦИК». По мнению спикера, это решение является «важным и для общества, и для наших международных партнеров».