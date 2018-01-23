Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Об особенностях управления ООО в контексте разработанных нововведений рассказал Юлиан Хорунжий

Слушатели Legal High School продолжают анализировать законодательство об ООО. Об особенностях управления обществами с ограниченной ответственностью рассказал старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий.

«Парламент должен был принять законопроект об ООО еще в прошлый четверг, но отложил его рассмотрение на ближайшую пленарную неделю», — отметил лектор и добавил, что документ, вероятнее всего, будет принят в том виде, в котором был утвержден профильным комитетом.

В ходе лекции г-н Хорунжий представил сравнительный анализ действующего законодательства в сфере ООО и положений законопроекта.

В частности, он напомнил, что действующие нормы предусматривают четыре обязательных органа: это общее собрание участников, председатель общества, исполнительный орган, ревизионная комиссия — и факультативный, которым может быть орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Юлиан Хорунжий отметил, что председатель общества и ревизионная комиссия имеют очень ограниченные функции, что послужило одной из причин упрощения форм управления обществом. В частности, законопроект предлагает оставить общее собрание участников и исполнительный орган. В то же время предоставляется право создания иных органов, таких, например, как наблюдательный совет.

Лектор также проанализировал нормы, регулирующие порядок работы высшего органа управления обществом — общего собрания участников. «Действующее законодательство позволяет устанавливать иной кворум. Тут речь не идет о 50% участников общества. Прямого запрета установить кворум, который меньше 50%, закон не содержит. В законопроекте такое понятие, как «кворум», отсутствует», — рассказал г-н Хорунжий. Тем не менее документ содержит перечень решений, которые должны быть проголосованы определенным количеством участников (50% или 75%).

Среди наиболее позитивных новелл законопроекта он назвал расширение способов проведения общего собрания. В частности, предлагается законодательно закрепить еще два дополнительных способа: с помощью видео-конференц-связи или других видов коммуникаций и посредством заочного голосования.

Юлиан Хорунжий также поднял тему о корпоративных договорах. По его мнению, в случае вступления в силу новой редакции закона об ООО из поля регулирования выпадет огромное количество вопросов, касающихся института корпоративных договоров. То есть ряд норм принятого закона о корпоративных договорах будут отменены со вступлением в силу нового законодательства об обществах с ограниченной ответственностью.

Лектор также проанализировал особенности исключения из состава участников, выплаты дивидендов и обозначил еще ряд проблемных вопросов.

А в числе позитивных нововведений он назвал существенное расширение права участника на информацию и возможность создания наблюдательного совета.

«Надеюсь, что все существующие недостатки нынешней редакции законопроекта к моменту его голосования в парламенте будут устранены», — резюмировал Юлиан Хорунжий.