Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Объявлен первый тендер на частоты 4G

23 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Первый на Украине тендер на 4G в диапазоне 2600 МГц состоится 26 января 2018 года в 10:00. Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

«26 января 2018 в 10:00 в НКРСИ тендерная комиссия на заседании планирует последовательно по каждому лоту вскрыть конверты участников, по результатам чего будут объявлены указанные в них ценовые предложения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что НКРСИ рассмотрела документы от претендентов на участие в тендере.

«Установлено, что все претенденты выполнили соответствующие условия. Таким образом, тендерная комиссия признала претендентов участниками тендера по каждому лоту с утверждением соответствующего реестра участников», — отметили в Нацкомиссии.

Напомним: ранее заявки на участие в тендере на шесть лотов по 10 МГц подавали Vodafone Украина, lifecell и «Киевстар». За седьмой лот шириной 20 МГц бороться будут только Vodafone и lifecell.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1048) от 23/01/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1048)
Государство и юристы

В мгновение ОКУ

Отрасли практики

Принять яхту

Тема номера:

Шаг и пат

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом