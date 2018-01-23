Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

За непредоставление услуг туроператором расплатился банк-гарант — судебное решение

23 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Суд постановил взыскать задолженность по договору о предоставлении туристических услуг не только с туроператора, но и банка-гаранта. Очевидно, что трудно будет исполнить судебное решение в части взыскания средств с туроператора в связи с отсутствием у него имущества, однако решение в своей части банк-гарант уже исполнил добровольно, без привлечения исполнительной службы, рассказал «Юрпрактике» адвокат Олег Несинов (г. Днепр), который и подавал иск.

История началась еще в 2016 году, когда Олег Несинов заключил договор о предоставлении туристических услуг с ЧП «Султан Тур», но позже стало известно, что директор ЧП завладел деньгами многих клиентов и исчез, против него открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). «Поскольку обманутых очень много, а имущества у ЧП «Султан Тур», на которое можно наложить арест в обеспечение иска, нет, было решено немедленно подавать иск и привлекать в качестве второго ответчика банк-гарант», — рассказал адвокат.

В результате решением Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области от 9 марта 2017 года (оставленным в силе определением Апелляционного суда Днепропетровской области от 9 ноября 2017 года № 22-ц/774/4575/17) постановлено: взыскать с ЧП «Султан Тур» и ПАО «Коммерческий Банк Глобус» задолженность по договору о предоставлении туристических услуг в размере 36 050 грн; взыскать с ЧП «Султан Тур» в пользу О.Несинова пеню за неисполнение обязательств по договору в размере 197 914 грн и моральный вред в размере 10 000 грн.

«Не ошибусь, если предположу, что взыскать задолженность удалось только мне, тогда как обманутых ЧП «Султан Тур» сотни или тысячи, и они до сих пор ищут пути решения своей проблемы и возврата средств», — отметил Олег Несинов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1048) от 23/01/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1048)
Государство и юристы

В мгновение ОКУ

Отрасли практики

Принять яхту

Тема номера:

Шаг и пат

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом