Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

За непредоставление услуг туроператором расплатился банк-гарант — судебное решение

Суд постановил взыскать задолженность по договору о предоставлении туристических услуг не только с туроператора, но и банка-гаранта. Очевидно, что трудно будет исполнить судебное решение в части взыскания средств с туроператора в связи с отсутствием у него имущества, однако решение в своей части банк-гарант уже исполнил добровольно, без привлечения исполнительной службы, рассказал «Юрпрактике» адвокат Олег Несинов (г. Днепр), который и подавал иск.

История началась еще в 2016 году, когда Олег Несинов заключил договор о предоставлении туристических услуг с ЧП «Султан Тур», но позже стало известно, что директор ЧП завладел деньгами многих клиентов и исчез, против него открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). «Поскольку обманутых очень много, а имущества у ЧП «Султан Тур», на которое можно наложить арест в обеспечение иска, нет, было решено немедленно подавать иск и привлекать в качестве второго ответчика банк-гарант», — рассказал адвокат.

В результате решением Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области от 9 марта 2017 года (оставленным в силе определением Апелляционного суда Днепропетровской области от 9 ноября 2017 года № 22-ц/774/4575/17) постановлено: взыскать с ЧП «Султан Тур» и ПАО «Коммерческий Банк Глобус» задолженность по договору о предоставлении туристических услуг в размере 36 050 грн; взыскать с ЧП «Султан Тур» в пользу О.Несинова пеню за неисполнение обязательств по договору в размере 197 914 грн и моральный вред в размере 10 000 грн.

«Не ошибусь, если предположу, что взыскать задолженность удалось только мне, тогда как обманутых ЧП «Султан Тур» сотни или тысячи, и они до сих пор ищут пути решения своей проблемы и возврата средств», — отметил Олег Несинов.