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Стали известны сроки подачи документов для участия в ВНО

23 января 2018 года Источник:День

Регистрация на внешнее независимое оценивание начнется 6 февраля 2018 года. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

«Регистрация для участия в ВНО начнется 6 февраля и продлится до 19 марта 2018 года», — сказал В.Карандий.

Лицам, у которых возникнут потребности в изменении регистрационных данных, будет предоставлено дополнительное время для изменения таких данных — до 2 июня, добавил он.

ВНО в 2018 году, по словам директора Украинского центра оценивания качества образования, можно пройти по следующим предметам: математике, украинскому языку и литературе, испанскому, немецкому, французскому, английскому языкам, биологии, истории Украины, географии, физике и химии.

В этом году основная сессия начнется 22 мая и завершится 13 июня, отметил В.Карандий.

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Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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