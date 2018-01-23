Стали известны сроки подачи документов для участия в ВНО

Регистрация на внешнее независимое оценивание начнется 6 февраля 2018 года. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.
«Регистрация для участия в ВНО начнется 6 февраля и продлится до 19 марта 2018 года», — сказал В.Карандий.
Лицам, у которых возникнут потребности в изменении регистрационных данных, будет предоставлено дополнительное время для изменения таких данных — до 2 июня, добавил он.
ВНО в 2018 году, по словам директора Украинского центра оценивания качества образования, можно пройти по следующим предметам: математике, украинскому языку и литературе, испанскому, немецкому, французскому, английскому языкам, биологии, истории Украины, географии, физике и химии.
В этом году основная сессия начнется 22 мая и завершится 13 июня, отметил В.Карандий.
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