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В ПАСЕ приняли резолюцию об обеспечении развития языков меньшинств

23 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию об обеспечении развития языков меньшинств, однако вопрос украинского закона об образовании, из-за которого Венгрия заявила о блокировании европейских и евроатлантических стремлений Киева, был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика.

Резолюцию поддержали большинство депутатов: «за» проголосовали 130, «против» — 10, воздержались — 24 при общем количестве 164 депутата, которые приняли участие в голосовании.

Вопрос украинского закона об образовании в докладе по защите языков меньшинств был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика.

При обсуждении доклада «Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе», автором которого выступила депутат от Венгрии Роза Хоффманн (группа Европейской народной партии), Украину упомянули только в контексте дискуссии, которая прошла в октябре 2017 года на прошлой сессии.

В частности, в пояснительной записке, прилагаемой к проекту резолюции, говорится, что новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный.

«Это делает обязательным использование официального языка в обучении, и только определенные предметы могут преподаваться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, в условиях, которые до сих пор не определены. Это фундаментальное концептуальное отличие: преподавание на немецком, польском, венгерском, румынском, болгарском, словацком или греческом языках оправдывается не тем, что они являются европейскими языками, а тем, что они являются родными языками меньшинств, проживающих на Украине», — отмечается в приложении.

Автор доклада считает, что обязанности, которые взяла Украина при ратификации Хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции, не могут быть заменены преподаванием официальных языков Европейского Союза на определенных уровнях или дополнительных условиях.

«Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Я твердо убеждена, что при принятии нового законодательства страна не исполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы», — написала Р.Хоффманн.

Напомним: 12 октября 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам срочных дебатов по принятию на Украине Закона «Об образовании» приняла резолюцию с рекомендациями для Украины.

Решение ПАСЕ довольно жестко осуждает то, что Верховный Совет принялл закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании.

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