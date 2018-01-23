Президент вручил юристам ордена и присвоил звания заслуженных

По случаю Дня Соборности Украины Президент Петр Порошенко вручил награды за значительный личный вклад развитие украинского государства и весомые трудовые достижения. В частности, звание «Заслуженный юрист Украины» получили:
Герасименко Наталья Владимировна — координатор Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины Администрации Президента Украины;
• Горбуров Кирилл Евгеньевич — частный нотариус Николаевского городского нотариального округа;
• Кондратенко Александр Александрович — заместитель начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины;
• Кучерук Нина Васильевна — научный консультант судьи Конституционного Суда Украины;
• Сокуренко Валерий Васильевич — ректор Харьковского национального университета внутренних дел;
• Степанов Артем Борисович — первый заместитель прокурора Харьковской области;
• Тимченко Елена Ивановна — начальник отдела Высшего административного суда Украины;
• Яворовский Геннадий Леонидович — юрист, волонтер, член ОО «Легион — Украинская общественная организация ветеранов АТО».
Кроме того, этим же Указом № 11/2018 Президент наградил орденом «За заслуги» I степени Овчинникова Евгения Ивановича, судью Верховного Суда Украины в отставке; орденом «За заслуги» II степени — первого заместителя прокурора города Киева Кононенко Павла Николаевича и проректора Национального юридического университета им.Я.Мудрого Прищепу Ивана Кузьмича; орденом «За заслуги» III степени — члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Бутенко Владимира Ивановича и судью Апелляционного суда Донецкой области в отставке Мишина Николая Ивановича. Орден Княгини Ольги III степени получила Чижмарь Екатерина Ивановна, директор Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины.
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