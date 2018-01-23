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Президент вручил юристам ордена и присвоил звания заслуженных

23 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

По случаю Дня Соборности Украины Президент Петр Порошенко вручил награды за значительный личный вклад развитие украинского государства и весомые трудовые достижения. В частности, звание «Заслуженный юрист Украины» получили:

Герасименко Наталья Владимировна — координатор Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины Администрации Президента Украины;

• Горбуров Кирилл Евгеньевич — частный нотариус Николаевского городского нотариального округа;

• Кондратенко Александр Александрович — заместитель начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины;

• Кучерук Нина Васильевна — научный консультант судьи Конституционного Суда Украины;

• Сокуренко Валерий Васильевич — ректор Харьковского национального университета внутренних дел;

• Степанов Артем Борисович — первый заместитель прокурора Харьковской области;

• Тимченко Елена Ивановна — начальник отдела Высшего административного суда Украины;

• Яворовский Геннадий Леонидович — юрист, волонтер, член ОО «Легион — Украинская общественная организация ветеранов АТО».

Кроме того, этим же Указом № 11/2018 Президент наградил орденом «За заслуги» I степени Овчинникова Евгения Ивановича, судью Верховного Суда Украины в отставке; орденом «За заслуги» II степени — первого заместителя прокурора города Киева Кононенко Павла Николаевича и проректора Национального юридического университета им.Я.Мудрого Прищепу Ивана Кузьмича; орденом «За заслуги» III степени — члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Бутенко Владимира Ивановича и судью Апелляционного суда Донецкой области в отставке Мишина Николая Ивановича. Орден Княгини Ольги III степени получила Чижмарь Екатерина Ивановна, директор Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины.

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