Верховный Суд анонсировал опрос юристов с целью налаживания более эффективной работы с обращениями. Ответить на вопросы можно до 9:00 26 января по ссылке.
«С целью улучшения доступа к правосудию и налаживания более эффективной работы с обращениями рабочая группа Верховного Суда подготовила опросник для юристов, имеющих опыт обращений в Верховный Суд и желающих высказать свои замечания и предложения», — отмечают в ВС.
Среди вопросов, на которые предлагается ответить, — работа фронт-офиса, удобство пользования сайтом и эффективность работы контакт-центра.
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Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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