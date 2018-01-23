Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Верховный Суд проводит опрос юристов

Верховный Суд анонсировал опрос юристов с целью налаживания более эффективной работы с обращениями. Ответить на вопросы можно до 9:00 26 января по ссылке.

«С целью улучшения доступа к правосудию и налаживания более эффективной работы с обращениями рабочая группа Верховного Суда подготовила опросник для юристов, имеющих опыт обращений в Верховный Суд и желающих высказать свои замечания и предложения», — отмечают в ВС.

Среди вопросов, на которые предлагается ответить, — работа фронт-офиса, удобство пользования сайтом и эффективность работы контакт-центра.