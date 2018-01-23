Сегодня 23 января 2018 года, 19:58

Сегодня у Украины нет просроченных долгов по решениям Евросуда — Минюст

Украина не имеет просроченных долгов по исполнению решений Европейского суда по правам человека. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая.

Также она сообщила, что по решениям Евросуда за последние 10 лет украинской стороной было выплачено 1 млрд 892 млн грн, из которых 1 млрд 483 млн грн — в течение 2014 — 2017 годов.

«Это свидетельствует о том, что в данный период времени нам удалось не только погасить все задолженности, которые были на тот момент, — мы можем открыто констатировать, что сегодня у нас нет просроченных долгов по решениям Евросуда: все исполняется своевременно, в рамках трех месяцев после вынесения решения», — подчеркнула Н.Бернацкая.

По словам первого замминистра, это можно назвать «серьезным прогрессом».

Г-жа Бернацкая напомнила, что Украина в вопросе исполнения решений Европейского суда «исторически была первой с конца».

«Много решений не было исполнено, поступали новые. Сегодня, хочу вам сообщить, мы находимся на пятом месте (по исполнению решений Евросуда) и таким образом показываем очень позитивный результат. Надеемся, что так будет и в дальнейшем», — добавила Н.Бернацкая.