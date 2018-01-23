Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

«Норма, предусматривающая количество участников в ООО, в последней редакции профильного законопроекта все-таки упразднена» — Оксана Краснокутская, советник ЮФ Aequo

«Количество обществ с ограниченной ответственностью по состоянию на 1 октября 2017 года составляет около 560 тысяч. И такое количество компаний не может регулироваться законом 1991 года», — отметила лектор модуля «Закон об ООО — постатейный анализ» Школы корпоративного права/M&A Legal High School Оксана Краснокутская, советник ЮФ Aequo.

Как сообщила г-жа Краснокутская, 16 января с.г. народные депутаты смогли ознакомиться со сравнительной таблицей законопроекта «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подготовленного к повторному второму чтению.

В ходе лекции Оксана Краснокутская детально проанализировала компромиссные нормы законопроекта, которые до сих пор не приведены к общему знаменателю.

В частности, речь шла о положении, предусматривающем ограничение количества участников. «Пока авторы законопроекта решили эту норму упразднить, поскольку она не выполняет задачи, которые перед ней ставятся», — подчеркнула лектор.

Краеугольным камнем считает Оксана Краснокутская и положения относительно заключения корпоративного договора.

Последней редакцией законопроекта предусматривается, что корпоративный договор является конфиденциальным. Вместе с тем предлагается отдельно урегулировать вопросы корпоративных договоров, стороной в которых выступает государство (такие договоры подлежат обнародованию). Но научно-экспертный совет не согласен с этой нормой, поскольку урегулирование данного вопроса должно быть одинаковым для всех участников этой сферы правоотношений.

Еще один спорный момент — оформление учредительных документов при первичной регистрации. Здесь мнения экспертов разделились. Одни считают, что необходимо вернуться к нормам, действовавшим ранее (учредительный договор и устав). Другие придерживаются позиции, что вполне достаточно внесения всей необходимой информации в протокол учредительного собрания (такой механизм действует сегодня).

Также лектор затронула аспекты отчуждения доли в уставном капитале. «Много предложений поступает относительно выхода участника, чья доля в компании составляет более 50%», — сказала она.

Вторую часть лекции Оксана Краснокутская посвятила интерактивному опросу на актуальную тематику деятельности обществ с ограниченной ответственностью.

В частности, первый вопрос касался количества участников в обществе. Из четырех вариантов ответа слушатели единогласно выбрали вариант, предусматривающий отмену ограничения количественного состава. Остальные три (количественный состав — 100; не более 50; от 100, но не более 1000 участников) аудитория не поддержала.

Следующий вопрос был связан с добровольным выходом участника из общества. Большинство слушателей сошлись во мнении, что в законе следует закрепить необходимость согласия всех участников общества на выход одного из участников, если его доля составляет 50% и более, с оговоркой, что иной порядок не будет предусмотрен уставом общества.

Также участники обсудили предложенные лектором варианты ответов на такие проблемные вопросы, как заключение корпоративных договоров, закрепление правил обязательности наличия наблюдательного совета, определение минимального размера уставного капитала.