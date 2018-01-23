Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Русский язык исключили из списка предметов для прохождения ВНО

На Украине отменили внешнее независимое тестирование по русскому языку из-за небольшого спроса на данный предмет. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

«Объем заказов на данный тест был невысокий. Российский язык стоит в ряду с другими языками, которые используются на Украине, в частности с польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит», — сказал В.Карандий.

Напомним, что Министерство образования внесло изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2018 году. В этом году абитуриенты смогут выбрать, какие предметы им сдавать из 11 утвержденных ВНО; выпускники школ или классов с преподаванием на языке национальных меньшинств смогут пройти ВНО на соответствующем языке.