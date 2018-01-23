Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

В ЕС напомнили о критической важности создания Антикоррупционного суда

Запад ожидает от украинской власти создания в соответствии со всеми стандартами Высшего антикоррупционного суда и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

«Если говорить, чего ожидают от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идет о нескольких пунктах. На данный момент критически важным является правильное создание Высшего антикоррупционного суда. Большим шагом, которого мы уже давно ждали, стало то, что Президент Порошенко перед Новым годом направил этот законопроект в Верховный Совет. У гражданского общества и международного сообщества есть к нему несколько замечаний, их четко определила и Венецианская комиссия», — сказал он.

По словам чиновника, вторым важным вопросом, хотя и «более техническим», является имплементация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«В частности, как снова обеспечить рост экономики. Это очень важно перед выборами, чтобы люди почувствовали преимущества от проведения реформ», — добавил Питер Вагнер.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву в связи с президентским законопроектом.

Так, МВФ заявил, что проект Порошенко об антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Впоследствии Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $800 млн.

В ЕС также напомнили, что создание Антикоррупционного суда в соответствии с обязательствами Украины необходимо для выполнения безвизовых требований.